11-річний хлопчик загинув внаслідок атак РФ на Дніпропетровщину, п’ятеро людей поранені

Протягом доби, з 6 по 7 квітня, російські війська понад десять разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками. Загинула дитина, є поранені.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок ударів загорівся приватний будинок, ще три оселі та автомобіль пошкоджені.

Внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик. Жінки віком 31 і 61 рік та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі під ударами перебували Павлоград і Богданівська громада. Виникла пожежа, пошкоджені адміністративна будівля та лінії електропередач.

Постраждали двоє чоловіків віком 52 і 66 років, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

В Апостоловому на Криворіжжі пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині під ударами були райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади. Там пошкоджені адміністративна будівля, приватний будинок і автомобіль.