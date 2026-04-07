        11-річний хлопчик загинув внаслідок атак РФ на Дніпропетровщину, п’ятеро людей поранені

        Галина Шподарева
        7 Квітня 2026 07:50
        Пошкоджений внаслідок обстрілів автомобіль / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Протягом доби, з 6 по 7 квітня, російські війська понад десять разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками. Загинула дитина, є поранені.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок ударів загорівся приватний будинок, ще три оселі та автомобіль пошкоджені.

        Внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик. Жінки віком 31 і 61 рік та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

        У Павлоградському районі під ударами перебували Павлоград і Богданівська громада. Виникла пожежа, пошкоджені адміністративна будівля та лінії електропередач.

        Постраждали двоє чоловіків віком 52 і 66 років, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

        В Апостоловому на Криворіжжі пошкоджена інфраструктура.

        На Нікопольщині під ударами були райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади. Там пошкоджені адміністративна будівля, приватний будинок і автомобіль.


