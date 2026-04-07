NYT: Іран через посередників передав США та Ізраїлю 10-пунктний план завершення війни

Іран через Пакистан, який виступає ключовим посередником, передав США та Ізраїлю 10-пунктну пропозицію щодо завершення війни. У Тегерані наполягають не на перемир’ї, а на повному припиненні бойових дій.

Про це повідомляють іранські державні медіа, пише The New York Times.

За даними джерел, пропозиція передбачає гарантії, що Іран більше не буде атакований, припинення ізраїльських ударів по “Хезболлі” в Лівані, а також повне скасування санкцій.

У відповідь Іран готовий зняти фактичну блокаду Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів постачання нафти і газу. Також пропонується запровадити плату приблизно у 2 мільйони доларів за кожне судно, яку Тегеран планує ділити з Оманом. Отримані кошти Іран має намір спрямувати на відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок ударів США та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає пропозицію «значним кроком», однак підкреслив, що її недостатньо.

Раніше Трамп пригрозив завдати нових ударів по Ірану, зокрема по критичній інфраструктурі, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку до встановленого дедлайну — 20:00 за східним часом у вівторок.

В іранських медіа зазначили, що пропозиція не передбачає припинення вогню, а натомість наголошує на необхідності повного завершення війни.

Також повідомляється, що Іран вважає свої позиції у конфлікті сильними після обмеження судноплавства в Ормузькій протоці та заяв про збиття американського винищувача F-15E.

Водночас США раніше передали Ірану власну 15-пунктну пропозицію через Пакистан, однак Тегеран її відхилив і висунув контрпропозиції.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаеї заявив, що американський план був “надмірним, незвичним і нелогічним”.

Під час пресконференції Трамп також заявив, що США та Ізраїль, на його думку, вже досягли “зміни режиму” в Ірані після ліквідації значної частини керівництва країни.