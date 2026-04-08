Україну атакували 176 безпілотників: 146 із них знешкодила ППО

У ніч на 8 квітня російські війська атакували Україну 176 ударними безпілотниками. Сили ППО знищили або подавили 146 із них.

Починаючи з 18:00 7 квітня РФ запустила по Україні 176 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 120 із них були ідентифіковані як “шахеди”.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 146 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.