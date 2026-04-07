ДБР розпочало розслідування смертельної ДТП в Одесі за участю військового

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування смертельної ДТП, яка сталася 7 квітня в Одесі. У відомстві повідомили про відкриття кримінального провадження.

Смертельна аварія в Одесі: Volkswagen Transporter під керуванням військовослужбовця зіткнувся з маршрутним автобусом / Фото: ДБР

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася близько 7:40 на вулиці Балківській в Одесі.

За попередніми даними, автомобіль Volkswagen Transporter під керуванням військовослужбовця зіткнувся з маршрутним автобусом.

Реклама

Реклама

Унаслідок аварії одна пасажирка загинула на місці, ще одинадцять людей звернулися по медичну допомогу.

Водія — військовослужбовця — госпіталізували, він перебуває у тяжкому стані.

У Державному бюро розслідувань зазначили, що одразу після аварії їхні працівники прибули на місце події та розпочали першочергові слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.