На Рівненщині зникли двоє малюків: тіло одного хлопчика знайшли у річці, пошуки його 4-річного брата тривають

У Рівненській області під час пошуків двох зниклих дітей тіло молодшого хлопчика знайшли у річці. Пошуки його чотирирічного брата тривають.

Про це повідомили в Нацполіції.

У районі міста Дубровиця Рівненської області до пошуків чотирирічного хлопчика залучили підводні дрони. Поліцейські разом із місцевими жителями обстежують закинуті господарства, криниці та чагарники. Лісники перевіряють лісові масиви, водолази обстежили водойму, рятувальники також застосовують підводні дрони.

За даними поліції, напередодні двоє дітей із Дубенського району приїхали в гості до 56-річної бабусі. Поки жінка займалася хатніми справами, діти самостійно поїхали кататися на велосипедах. Коли хлопчики довго не поверталися, рідні спочатку шукали їх самотужки, а згодом звернулися до поліції.

Близько 20:00 того ж дня правоохоронці виявили тіло молодшого хлопчика у річці Горинь. Через кілька тижнів йому мало виповнитися 3 роки. Пошуки чотирирічної дитини тривають.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України.