РФ вдарила по держустановах на Чернігівщині: горять будівля міськради в Прилуках та податкова у Новгород-Сіверському

Вранці 7 квітня російські війська атакували центр Прилук у Чернігівській області. Внаслідок удару загорілася будівля міської ради. Також під атакою перебував Новгород-Сіверський.

Про це повідомляють Суспільне та начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

У Прилуках зранку було чути три вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Чернігівської області.

Унаслідок атаки виникла пожежа в будівлі Прилуцької міської ради. Інформація про постраждалих уточнюється.

Також близько 9:30 було зафіксовано влучання російського БпЛА у середмісті Новгорода-Сіверського. Удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт.

“Станом на цю хвилину інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці”, – написав начальник Новогород-Сіверської РВА.