У Нікополі російський БпЛА вдарив по маршрутці: троє загиблих, 12 поранених

Вранці 7 квітня російські війська атакували дроном маршрутку в Нікополі на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинули троє людей, ще 12 дістали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Удар по громадському транспорту стався у час пік, коли люди їхали на роботу.

Під час рятувальної операції вдалося деблокувати та врятувати сімох людей. На місці працюють медики, рятувальники та поліція.

“Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість – це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях”, – написав Клименко.