Росія знову вдарила по Запоріжжю: поранені 10-річний хлопчик і його батько

Російські війська атакували Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, удар припав по даху одного із супермаркетів міста. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти.
У результаті обстрілу постраждала 10-річна дитина. Хлопчик отримав поранення руки та був госпіталізований.
Також поранення дістав батько дитини. Обом постраждалим надається необхідна медична допомога.
Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.