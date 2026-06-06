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        Росія знову вдарила по Запоріжжю: поранені 10-річний хлопчик і його батько

        Сергій Бордовський
        6 Червня 2026 15:44
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        Російські війська атакували Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя / Фото: Запорізька ОВА

        За його словами, удар припав по даху одного із супермаркетів міста. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти.

        У результаті обстрілу постраждала 10-річна дитина. Хлопчик отримав поранення руки та був госпіталізований.

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        Також поранення дістав батько дитини. Обом постраждалим надається необхідна медична допомога.

        Інформація щодо інших можливих наслідків атаки уточнюється.


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