Чому Україна вдарила по Кронштадту та нафтобазі в Краснодарському краї: пояснення СБУ

Міністр оборони Польщі після зустрічі з Будановим висунув вимоги через рішення щодо УПА

Росія знову вдарила по Запоріжжю: поранені 10-річний хлопчик і його батько

У результаті обстрілу постраждала 10-річна дитина. Хлопчик отримав поранення руки та був госпіталізований.

За його словами, удар припав по даху одного із супермаркетів міста. Внаслідок атаки виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти.