Росія атакувала АЗС, енергетику та поштовий автомобіль на Сумщині: є загиблі та поранені

Російські війська в ніч на 6 червня атакували енергетичну інфраструктуру, автозаправну станцію та поштовий автомобіль у Сумській області. Внаслідок ударів загинули двоє цивільних людей, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, через атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури з вечора в окремих населених пунктах області виникли перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням подачі електроенергії.

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Після опівночі російський безпілотник влучив в автозаправну станцію у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС, її госпіталізували. За даними ОВА, загрози її життю немає.

Пізніше ще один ворожий дрон атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранення отримав водій, якого доставили до лікарні.

Згодом Олег Григоров повідомив про двох загиблих унаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі області.

У Хутір-Михайлівській громаді рятувальники виявили тіло літньої жінки. Напередодні російські війська атакували громаду, після чого в житловому секторі сталася масштабна пожежа.

Також вранці 6 червня російські війська завдали удару дронами та керованими авіабомбами по Ворожбянській громаді. Внаслідок атаки на території власного домогосподарства загинув цивільний чоловік.

Інформація про інші наслідки обстрілів уточнюється. ОВА висловила співчуття рідним і близьким загиблих.