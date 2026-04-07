Працівник оборонного підприємства на Дніпропетровщині “зливав” РФ інформацію про новітню зброю

На Дніпропетровщині затримали працівника оборонного підприємства, якого підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ. За даними слідства, він передавав інформацію про випробування новітнього озброєння.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 56-річний працівник режимно-секретного підрозділу оборонного підприємства, що спеціалізується на розробленні та випробуванні новітнього озброєння, добровільно погодився на співпрацю з представниками РФ, які вийшли на нього через Telegram.

Як розповіли в СБУ, росіяни завербували посадовця через його сина, який відбуває тюремний строк у РФ за наркозлочини. В обмін на обіцянки амністії ув’язненого агент мав зібрати і передати секретні відомості про виконання оборонного замовлення. Для цього фігурант планував використати свій допуск до держтаємниці та фактичний доступ до спеціальних цехів заводу.

Зловмисник передавав відомості щодо проведення на території області випробувань сучасних зразків озброєння, зокрема іноземних танків, артилерійських снарядів, а також одного з ключових для обороноздатності країни оперативно-тактичного ракетного комплексу — із зазначенням місць проведення випробувань та обсягів виробництва.

Інформацію агент РФ передавав через месенджер Telegram, використовуючи різні акаунти та додаючи фотоматеріали. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації з технічною документацією оборонного призначення.

Затриманому повідомлено про підозру за фактом державної зради (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.