Одеський таксист передавав росіянам координати військових і енергооб’єктів: зрадника взяли під варту

В Одесі затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у державній зраді за передачу росіянам координат військових та енергетичних об’єктів. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловіка завербували представники РФ для підривної діяльності проти України. Працюючи таксистом, він отримував завдання шукати об’єкти, фотографувати їх та передавати координати.

З листопада 2025 року підозрюваний виконував пасажирські замовлення та одночасно збирав інформацію у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах Одеси.

Зібрані фото та координати він передавав куратору через Telegram. За версією слідства, ці дані мали використовуватися для планування та коригування ракетних і дронових атак по Одещині.