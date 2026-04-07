Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу після атаки РФ на Дніпропетровщину

На Дніпропетровщині рятувальники ліквідовують наслідки атак російських безпілотників. У Синельниківському районі загинув 11-річний хлопчик, є поранені.

Про це повідомили в ДСНС України.

Унаслідок обстрілу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині загинув 11-річний хлопчик. Поранений чоловік та дві жінки, їх госпіталізували до лікарні.

Реклама

Реклама

Також уночі росіяни атакували безпілотниками ще декілька районів області. На території Покровської громади зайнявся приватний житловий будинок. Пошкоджені три домоволодіння та автомобіль.

Під ударами опинилися місто Павлоград і Богданівська громада. Постраждали двоє чоловіків. Пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач. Виникла пожежа, наразі вогнеборці ліквідовують наслідки атаки.

У Криворізькому районі пошкоджено інфраструктуру. У Нікопольському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль та адмінбудівлю.