У Повітряних силах заявили про використання росіянами Білорусі для атак дронами по Україні

Російські війська використовують територію Білорусі та інших країн для прольоту ударних безпілотників до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

За наявними даними, росіяни використовують для прольоту дронів території Молдови, невизнаного Придністров’я, Румунії та Білорусі.

Ігнат зазначив, що російські безпілотники іноді рухаються не через територію України, обходячи потенційні зони ураження. Він також припустив, що на території Білорусі можуть бути розміщені вишки або ретранслятори, які допомагають керувати дронами.

“Ми часто бачили проліт дронів один за одним до наших західних областей прямо по кордону з Білоруссю. Для того, щоб зробити їх більш стійкими до подавлення РЕБ, для того, щоб більше засобів пролітало, противник імовірно може використовувати допомогу, власне, сусідньої держави, щоб дрони долітали безперешкодно”, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія може створювати на території Білорусі бази для запуску далекобійних дронів.