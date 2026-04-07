Axios: Трамп обирає між ударами по Ірану і шансом для дипломатії

Президент США Дональд Трамп стоїть перед вибором: реалізувати погрозу завдати ударів по інфраструктурі Ірану або відтермінувати дедлайн для продовження переговорів. Водночас посередники намагаються виграти час і запобігти ескалації.

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

“Якщо президент побачить, що угода назріває, він, ймовірно, почекає. Але тільки він і тільки він приймає це рішення”, — розповів співрозмовник видання.

Днями Трамп пригрозив знищити мости та електростанції в Ірані, що може мати серйозні наслідки для цивільного населення і спричинити ескалацію в регіоні.

Посередники з Пакистану, Єгипту та Туреччини намагаються досягти домовленостей або принаймні виграти час. За словами одного з американських чиновників, якщо з’являться ознаки прогресу, президент може утриматися від удару, однак остаточне рішення залежить лише від нього.

Як зазначають джерела Axios, Трамп займає жорстку позицію щодо Ірану і навіть є більш рішучим, ніж деякі члени його адміністрації. Зокрема, він обговорював із радниками можливість ударів по інфраструктурі, називаючи це “Днем інфраструктури”.

Водночас переговорна команда Трампа — віцепрезидент Джей Ді Венс, Стів Віткофф і Джаред Кушнер — виступає за спробу досягти угоди.

Ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу, лідери Саудівської Аравії та ОАЕ, а також низка союзників у США закликають не погоджуватися на припинення вогню без суттєвих поступок з боку Ірану, зокрема відкриття Ормузької протоки або відмови від високозбагаченого урану.

Іран раніше передав 10-пунктну відповідь на мирні пропозиції. У США її назвали “максималістською”, але не відкинули як варіант для переговорів.

Посередники працюють із Тегераном над змінами до пропозиції та попереджають, що ухвалення рішень в Ірані відбувається повільно, тому може знадобитися продовження дедлайну.

Трамп заявив, що переговори просуваються, але водночас описав можливі наслідки силового сценарію. За його словами, Іран може зазнати масштабних руйнувань у разі удару.

За даними джерел, план спільної американсько-ізраїльської кампанії ударів по енергетичних об’єктах Ірану вже підготовлений і може бути реалізований у разі відповідного рішення президента.