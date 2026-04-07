“Ціла цивілізація загине цієї ночі”: Трамп зробив чергову гучну заяву про Іран

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що «ціла цивілізація загине сьогодні вночі і більше ніколи не буде відновлена».

Він зазначив, що не хоче такого розвитку подій, але вважає його ймовірним. Водночас Трамп заявив про «повну і тотальну зміну режиму», за якої, за його словами, «переможуть інші, розумніші та менш радикалізовані сили».

Американський президент припустив, що після цього «може статися щось революційно чудове», додавши, що відповідь стане відома вже цієї ночі.

Трамп також назвав події «одним із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу» та заявив, що «47 років вимагання, корупції та смертей нарешті завершаться».

Наприкінці допису він звернувся до громадян Ірану зі словами підтримки, зазначивши: «Бог благослови великий народ Ірану».

Нагадаємо, напередодні встановленого президентом США Дональдом Трампом крайнього терміну Іран закликав молодь, студентів, спортсменів і викладачів формувати «живі ланцюги» навколо електростанцій.

Сам Трамп заявив, що у разі невиконання вимог США можуть «знищити всю країну за одну ніч». Йдеться, зокрема, про удари по електростанціях і мостах.