Місія Artemis II здійснила історичний обліт Місяця та встановила новий рекорд

Екіпаж місії Artemis II завершив історичний обліт Місяця, вперше повернувшись до нього з часів 1972 року. Астронавти встановили новий рекорд відстані від Землі та зафіксували зворотний бік супутника.

На цьому повністю освітленому зображенні Місяця праворуч видно ближню сторону (півкулю, яку ми бачимо із Землі). Її можна ідентифікувати за темними плямами, що покривають її поверхню. Це стародавні лавові потоки з раннього періоду історії Місяця, коли він був вулканічно активним. Великий кратер на захід від лавових потоків – це басейн Орієнтале, кратер завширшки майже 600 миль, який охоплює ближню та дальню сторони Місяця. Ліва половина Орієнтале не видна із Землі, але на цьому зображенні ми маємо повний огляд кратера. Все ліворуч від кратера – це дальня сторона, півкуля, яку ми не бачимо із Землі, оскільки Місяць обертається навколо своєї осі з тією ж швидкістю, з якою він обертається навколо нас / Фото: NASA

Як повідомили в NASA, місія Artemis II завершила семигодинний обліт Місяця, що став першим польотом людей до супутника Землі з часів місії Apollo 17 у 1972 році.

Під час польоту астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Хансен встановили рекорд найдальшої відстані від Землі, яку коли-небудь досягала людина, — 252 756 миль.

Космічний корабель Orion пройшов на висоті близько 4 067 миль над поверхнею Місяця під час найтіснішого зближення. Під час проходження за Місяцем екіпаж тимчасово втратив зв’язок із Землею на 40 хвилин.

Астронавти сфотографували зворотний бік Місяця та описали його рельєф, включно з ударними кратерами, потоками давньої лави, тріщинами та хребтами. Вони також зафіксували явища «захід Землі» та «схід Землі» над місячним горизонтом.

Після завершення обльоту екіпаж спостерігав майже годинне сонячне затемнення, під час якого аналізував сонячну корону. Також астронавти повідомили про шість світлових спалахів, спричинених падінням метеороїдів на поверхню Місяця.

Тонка дуга, що світиться в темряві космосу. Сонячне світло обрисує контури океану та хмар, тоді як решта планети поринає в тінь / Фото: NASA

Після завершення спостережень дані з корабля передадуть на Землю для подальшого аналізу. Вчені планують вивчити зображення, аудіо та інші матеріали, а також залучити аматорів до аналізу зафіксованих явищ.

Після обльоту екіпаж привітали президент США Дональд Трамп і керівник NASA Джаред Айзекман під час прямого ефіру.