Дедлайн Трампа: Іран просить громадян утворити “живі ланцюги” навколо електростанцій

Іран напередодні дедлайну США щодо відкриття Ормузької протоки закликав громадян утворювати «живі ланцюги» навколо електростанцій. На цьому тлі США та Ізраїль продовжують удари по території країни.

Як повідомляє Associated Press, напередодні встановленого президентом США Дональдом Трампом крайнього терміну Іран закликав молодь, студентів, спортсменів і викладачів формувати «живі ланцюги» навколо електростанцій.

У Тегерані заявили, що ці об’єкти є «національним надбанням» і мають бути захищені від можливих ударів. Заклик прозвучав на тлі погроз Трампа знищити енергетичну інфраструктуру країни, якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку для судноплавства до вечора вівторка.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан повідомив, що понад 14 мільйонів громадян уже заявили про готовність добровільно стати до оборони країни у разі наземного вторгнення.

Сам Трамп заявив, що у разі невиконання вимог США можуть «знищити всю країну за одну ніч». Йдеться, зокрема, про удари по електростанціях і мостах.

Паралельно США та Ізраїль завдали нових авіаударів по території Ірану. Ізраїльські військові повідомили про атаку на нафтохімічний об’єкт у Ширазі, а також інші цілі. Унаслідок ударів загинули десятки людей, зокрема 18 осіб у провінції Альборз.

Іран у відповідь завдав ракетного удару по Саудівській Аравії, випустивши сім балістичних ракет. Частину з них перехопили, однак уламки впали поблизу енергетичних об’єктів. Після цього Саудівська Аравія тимчасово закрила міст імені короля Фахда.

Іран також атакував Ізраїль — повідомлялося про ракети в районі Тель-Авіва та Ейлата.

Міжнародна спільнота закликає сторони до стриманості. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що удари по цивільній інфраструктурі суперечать міжнародному праву і можуть спричинити новий виток ескалації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також попередив, що атаки на цивільні об’єкти заборонені міжнародним правом.

Попри дипломатичні зусилля, Іран не демонструє готовності поступатися, а ситуація напередодні дедлайну залишається напруженою.