        Лідер Ірану Хаменеї у тяжкому стані та не здатний керувати країною, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        7 Квітня 2026 13:17
        Моджтаба Хаменеї / Фото: AFP
        Моджтаба Хаменеї / Фото: AFP

        Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває у тяжкому стані та не здатний керувати країною. За даними розвідки, він проходить лікування в місті Кум.

        Про це пише The Times.

        За даними видання, Моджтаба Хаменеї перебуває без свідомості у важкому стані та проходить лікування у місті Кум, розташованому за 140 км від Тегерана.

        Реклама
        Реклама

        “Моджтаба Хаменеї проходить лікування в Кумі у важкому стані, не здатний брати участь у будь-якому ухваленні рішень режиму”, — йдеться в дипломатичній записці, заснованій на американсько-ізраїльських розвідданих і переданій союзникам у Перській затоці.

        Зазначається, що це перший випадок, коли публічно розкрито місцеперебування Хаменеї з початку війни, після повідомлень про його поранення під час перших ударів 28 лютого.

        Документ також свідчить про підготовку до поховання його батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, у Кумі після його загибелі під час початкових ударів.


        Реклама
        Реклама

