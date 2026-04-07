Лідер Ірану Хаменеї у тяжкому стані та не здатний керувати країною, — ЗМІ

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває у тяжкому стані та не здатний керувати країною. За даними розвідки, він проходить лікування в місті Кум.

Про це пише The Times.

За даними видання, Моджтаба Хаменеї перебуває без свідомості у важкому стані та проходить лікування у місті Кум, розташованому за 140 км від Тегерана.

“Моджтаба Хаменеї проходить лікування в Кумі у важкому стані, не здатний брати участь у будь-якому ухваленні рішень режиму”, — йдеться в дипломатичній записці, заснованій на американсько-ізраїльських розвідданих і переданій союзникам у Перській затоці.

Зазначається, що це перший випадок, коли публічно розкрито місцеперебування Хаменеї з початку війни, після повідомлень про його поранення під час перших ударів 28 лютого.

Документ також свідчить про підготовку до поховання його батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, у Кумі після його загибелі під час початкових ударів.