Росіяни атакували 30 населених пунктів Сумщини: одна людина загинула, троє поранені

На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу загинула одна людина, ще троє поранені. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів області.
Про це повідомили в Нацполіції.
Протягом доби війська РФ обстріляли 30 населених пунктів Сумської області.
У Роменській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинув 42-річний чоловік. Також постраждали жінки віком 47, 61 та 66 років. Пошкоджено приватний будинок.
У Сумській, Шосткинській, Великописарівській та Березівській громадах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.