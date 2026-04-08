        Росіяни атакували 30 населених пунктів Сумщини: одна людина загинула, троє поранені

        Галина Шподарева
        8 Квітня 2026 08:40
        Пожежа після обстрілу Сумщини / Фото: Нацполіція
        На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу загинула одна людина, ще троє поранені. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів області.

        Про це повідомили в Нацполіції.

        Протягом доби війська РФ обстріляли 30 населених пунктів Сумської області.

        Реклама
        Реклама

        У Роменській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинув 42-річний чоловік. Також постраждали жінки віком 47, 61 та 66 років. Пошкоджено приватний будинок.

        У Сумській, Шосткинській, Великописарівській та Березівській громадах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

        За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

        Зруйновані будинки та фрагмент російського БпЛА на Сумщині / Фото: Нацполіція

        Реклама
        Реклама

