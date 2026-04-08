У Феодосії після атаки дронів палає нафтобаза

8 квітня у тимчасово окупованому Криму після атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі в Феодосії. Окупаційна влада повідомила про перекриття руху транспорту на кількох вулицях.

Про це пише Суспільне Крим.

У Міноборони РФ заявили про збиття 73 дронів над Кримом, Чорним та Азовським морями, а також над Орловською і Ростовською областями та Краснодарським краєм.

За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, перед вибухом у напрямку Феодосії над Старим Кримом пролетіли щонайменше три дрони.

Як розповіли очевидці, менш ніж за годину пожежа набула таких масштабів, що її було видно на відстані понад 20 км.

В окупаційній адміністрації міста заявили про перекриття руху транспорту на вулицях Федька, Геологічній та Керченському шосе. Об’їзд організували через кільце на Владиславівку та трасу “Таврида”.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ зазначав, що АТ “Морський нафтовий термінал” у Криму є ключовим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів і тимчасово окуповані території півдня України. Генштаб ЗСУ поки не підтвердили ураження нафтобази.