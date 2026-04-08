Ринки відреагували на оголошення Трампа про перемир’я з Іраном: нафта дешевшає, акції зростають

Ціни на нафту різко знизилися після оголошення про припинення вогню між США та Іраном. Водночас фондові ринки показали зростання.

Про це пише CNN.

Ціни на нафту впали після того, як президент США Дональд Трамп погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном, що викликало очікування відновлення проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Аналітики зазначають, що залишаються питання щодо фактичної блокади протоки, через яку проходить близько 20% світової нафти, а також щодо того, чи призведе перемир’я до довгострокового завершення війни.

Ф’ючерси на американську нафту знизилися більш ніж на 15% після закриття торгів — до менш ніж 95 доларів за барель. Водночас цей показник залишається значно вищим за 67,02 долара, зафіксовані 27 лютого до початку війни.

Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 13,75% — до 94,68 долара.

Одночасно ф’ючерси на американські акції та азійські ринки зросли.

Ф’ючерси Dow піднялися більш ніж на 1000 пунктів, або приблизно на 2,2%, S&P 500 — на 2,4%, а Nasdaq — приблизно на 3% у позаурочній торгівлі.

Вранці у середу японський індекс Nikkei 225 зріс на 4,9%, південнокорейський Kospi — на 5,7%, а індекс Hang Seng у Гонконзі — на 2,8%.

“Ринок прагнув отримати хороші новини, але ще належить побачити, чи повністю відкриється Ормузька протока”, — сказав американський експерт з енергетики Боб МакНеллі.

Він зазначив, що Вашингтон і Тегеран наразі не узгодили позиції щодо цього питання.

Водночас Іран наголосив, що припинення вогню є тимчасовим.

“Це не кінець війни, але всі військові підрозділи мають виконати наказ Верховного лідера і припинити вогонь”, — йдеться у заяві, зачитаній на державному телеканалі IRIB.

Головний ринковий аналітик B. Riley Financial Арт Хоган заявив, що зростання акцій і падіння цін на нафту є “надзвичайно чітким” сигналом очікувань інвесторів щодо відкриття Ормузької протоки та завершення конфлікту.

Нагадаємо, Трамп погодився на припинення вогню менш ніж за дві години до свого дедлайну щодо можливого удару по Ірану. Він заявив, що угода залежить від відновлення роботи Ормузької протоки. “Ми отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважаємо, що це робоча основа для переговорів”, — написав він у Truth Social.