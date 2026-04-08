Пішов на “лікарняний”, щоб грати в казино: що загрожує офіцеру ЗСУ

ДБР завершило розслідування ще одного епізоду діяльності офіцера ЗСУ з Дніпропетровщини. Військовий підробив лікарняний, щоб відвідувати казино. Раніше його викрили у сприянні депутатці обласної ради у фіктивному проходженні військової служби.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, офіцер ЗСУ підробив медичну довідку, щоб не виконувати службові обов’язки. У документах зазначалося, що з квітня по вересень 2025 року він перебував на стаціонарному лікуванні. Насправді в цей період він займався власними справами.

Реклама

Реклама

Слідчі встановили, що під час цього “лікування” військовий також відвідував гральні заклади та витрачав значні суми грошей. Попри фактичну відсутність на службі, офіцер отримував грошове забезпечення.

Як розповіли в ДБР, раніше військового викрили у сприянні депутатці Дніпропетровської обласної ради у фіктивному проходженні служби. Також у вересні 2025 року його разом зі спільниками викрили на організації незаконного виїзду військовослужбовців до країн Європи. Матеріали основного провадження щодо депутатки скерували до суду у лютому 2026 року.

Наразі йому додатково інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України) та шахрайство (ч. 2 ст. 190 КК України). За цими статтями йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Затриманий перебуває під вартою.