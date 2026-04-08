РФ планує створити буферну зону на Вінниччині з боку Придністров’я, — Паліса

У планах Росії вперше з’явився пункт щодо створення буферної зони на Вінниччині з боку Придністров’я. Водночас наразі у РФ немає достатніх сил для реалізації таких намірів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, пише РБК-Україна.

За словами Паліси, російські війська не відмовилися від планів створити буферні зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, а також від намірів захопити Запоріжжя та Херсонщину.

Реклама

Реклама

У довгостроковій перспективі, зазначив він, РФ розглядає також Миколаївську й Одеську області.

“Мало того, у них у планах навіть з’явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на цей час я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів”, — сказав Паліса.

Він додав, що в межах весняно-літньої кампанії російські війська зосередяться на Донбасі. За його словами, за сприятливих умов окупанти також намагатимуться розвивати наступ на південному напрямку, зокрема на Олександрівському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 грудня російський диктатор Путін доручив у 2026 році розширити так звану буферну зону на північному сході України.