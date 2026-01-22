Бійці Lazar’s Group зірвали підготовку нових штурмів на Лиманському напрямку: уражено 14 ББМ (відео)

Оператори ударних безпілотників підрозділу Lazar’s Group Національної гвардії України провели успішну спеціальну операцію на Лиманському напрямку. У результаті ударів було уражено 14 бойових броньованих машин противника.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Військові спецпідрозділу Lasar’s Group Національної гвардії України здійснили спеціальну операцію з ураження російської бронетехніки, яку противник приховано зосередив у тилу лінії фронту та готував для подальших штурмових дій. Спецоперацію проведено у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.

Реклама

Реклама

Цілі своєчасно виявили екіпажі аеророзвідки Lasar’s Group, після чого важкі бомбери завдали вогневого ураження по скупченню техніки. За підтвердженими даними, одну бойову броньовану машину знищено, ще 13 — підбито.

Встановлено, що противник нещодавно перемістив техніку в новий район дислокації, де розпочав інженерні роботи з облаштування капонірів і закритих гаражів. Ураження було здійснено до завершення цих робіт.