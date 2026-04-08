        Під Харковом після атаки РФ горить підприємство (оновлено)

        Галина Шподарева
        8 Квітня 2026 10:13
        Рятувальник Харківщини на місці пожежі після обстрілу РФ / Фото: ДСНС
        У ніч на 8 квітня внаслідок ударів російських БпЛА по одному з населених пунктів Харківського району спалахнула пожежа на цивільному підприємстві.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Рятувальники ліквідовують займання. Площа пожежі не уточнюється.

        “Наразі інформації про постраждалих не надходило”, – зазначили в ДСНС.

        Як повідомляє Суспільне, росіяни завдали ударів “шахедами” по нафтопереробному заводу в Мерефі.

        “Підприємство зазнало значних збитків. Серед людей постраждалих немає. Якщо не помиляюся, це п’ятий удар по підприємству з початку повномасштабного вторгнення. Завод працюватиме і надалі, бо дуже велика кількість працівників. Будемо відновлювати роботу, але скільки це займе часу — не готові сказати”, — розповіла керівниця юридичного відділу заводу Анастасія Чередникова.

        Як раніше повідомляли в Харківській ОВА, у Харківському районі внаслідок обстрілів РФ пошкоджено чотири приватні будинки та три автомобілі у місті Мерефа.

        Також під удар потрапило складське приміщення у селі Черкаські Тишки.

        Протягом доби, за даними ОВА, росіяни застосували для ударів по Харківщині п’ять КАБів, 24 БпЛА “Герань-2”, один БпЛА “Молнія”, чотири FPV-дрони та 37 БпЛА, тип яких встановлюється.

        Рятувальник на місці пожежі в Харківському районі / Фото: ДСНС

