        Новини

        Дощ, мокрий сніг і заморозки: якою буде погода 8 квітня

        Сергій Бордовський
        7 Квітня 2026 22:10
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        8 квітня в Україні очікується прохолодна та вітряна погода з дощами і мокрим снігом. У низці регіонів можливі заморозки.

        Як повідомляє Укргідрометцентр, 8 квітня погоду в Україні визначатиме тилова частина циклону з центром на схід від території країни.

        Синоптики зазначають, що в атмосфері перебуватиме холодна повітряна маса, яка посилюватиметься новими надходженнями холоду з північних напрямків.

        Очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі прогнозується невеликий дощ із мокрим снігом, удень — дощ.

        Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с, а в західних, Вінницькій та Житомирській областях місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 1–6° тепла, однак на поверхні ґрунту, а також у Закарпатті та на північному сході можливі заморозки до 0–3°. Вдень повітря прогріється до 4–9° тепла.

        У Карпатах очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень коливатиметься від 0 до 3° морозу.

        У Київській області та столиці також буде хмарно з проясненнями, вночі можливий мокрий сніг, удень — дощ. Температура в області вночі 1–6° тепла, вдень 4–9°. У Києві вночі прогнозують 1–3° тепла, вдень 6–8°.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини