Дощ, мокрий сніг і заморозки: якою буде погода 8 квітня

8 квітня в Україні очікується прохолодна та вітряна погода з дощами і мокрим снігом. У низці регіонів можливі заморозки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 8 квітня погоду в Україні визначатиме тилова частина циклону з центром на схід від території країни.

Синоптики зазначають, що в атмосфері перебуватиме холодна повітряна маса, яка посилюватиметься новими надходженнями холоду з північних напрямків.

Реклама

Реклама

Очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі прогнозується невеликий дощ із мокрим снігом, удень — дощ.

Вітер буде північно-західний, 7–12 м/с, а в західних, Вінницькій та Житомирській областях місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1–6° тепла, однак на поверхні ґрунту, а також у Закарпатті та на північному сході можливі заморозки до 0–3°. Вдень повітря прогріється до 4–9° тепла.

У Карпатах очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень коливатиметься від 0 до 3° морозу.

У Київській області та столиці також буде хмарно з проясненнями, вночі можливий мокрий сніг, удень — дощ. Температура в області вночі 1–6° тепла, вдень 4–9°. У Києві вночі прогнозують 1–3° тепла, вдень 6–8°.