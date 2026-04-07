        Суспільство

        Захід Землі, сонячне затемнення та місячні кратери: NASA показало яскраві фото Місії Artemis II

        Сергій Бордовський
        7 Квітня 2026 21:27
        Екіпаж місії Artemis II розпочав підготовку до повернення на Землю після історичного обльоту Місяця. Космічний корабель Orion виходить із зони впливу гравітації супутника.

        Обліт Місяця місії Artemis II / Фото: NASA

        Як повідомили в NASA, на сьомий день місії Artemis II екіпаж готується до повернення на Землю після обльоту Місяця 6 квітня.

        На початку дня космічний корабель Orion перебував на відстані понад 36 тисяч миль від Місяця і понад 236 тисяч миль від Землі.

        О 13:23 за східним часом США корабель разом із астронавтами Рідом Вайзманом, Віктором Гловером, Крістіною Кох і астронавтом Канадського космічного агентства Джеремі Хансеном має вийти із сфери впливу гравітації Місяця.

        Також NASA та Білий дім оприлюднили перші зображення з обльоту, зокрема явища «захід Землі» та сонячного затемнення.

        Під час місії екіпаж проведе 15-хвилинний аудіозв’язок із астронавтами на Міжнародній космічній станції, щоб поділитися досвідом польоту.

        Крім того, астронавти обговорять результати обльоту з науковцями на Землі, щоб передати спостереження, які можуть допомогти у майбутніх дослідженнях Місяця.

        Після цього екіпаж матиме час для відпочинку перед виконанням фінальних завдань місії.

        Перший маневр для повернення на Землю запланований на 21:03 за східним часом США, коли двигуни Orion увімкнуться для коригування траєкторії польоту.


