Захід Землі, сонячне затемнення та місячні кратери: NASA показало яскраві фото Місії Artemis II

Екіпаж місії Artemis II розпочав підготовку до повернення на Землю після історичного обльоту Місяця. Космічний корабель Orion виходить із зони впливу гравітації супутника.

Обліт Місяця місії Artemis II / Фото: NASA

Як повідомили в NASA, на сьомий день місії Artemis II екіпаж готується до повернення на Землю після обльоту Місяця 6 квітня.

На початку дня космічний корабель Orion перебував на відстані понад 36 тисяч миль від Місяця і понад 236 тисяч миль від Землі.

О 13:23 за східним часом США корабель разом із астронавтами Рідом Вайзманом, Віктором Гловером, Крістіною Кох і астронавтом Канадського космічного агентства Джеремі Хансеном має вийти із сфери впливу гравітації Місяця.

Також NASA та Білий дім оприлюднили перші зображення з обльоту, зокрема явища «захід Землі» та сонячного затемнення.

Під час місії екіпаж проведе 15-хвилинний аудіозв’язок із астронавтами на Міжнародній космічній станції, щоб поділитися досвідом польоту.

Крім того, астронавти обговорять результати обльоту з науковцями на Землі, щоб передати спостереження, які можуть допомогти у майбутніх дослідженнях Місяця.

Після цього екіпаж матиме час для відпочинку перед виконанням фінальних завдань місії.

Перший маневр для повернення на Землю запланований на 21:03 за східним часом США, коли двигуни Orion увімкнуться для коригування траєкторії польоту.