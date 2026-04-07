До кінця воєнного стану та ще три роки потім: Рада продовжила військовий збір

Верховна Рада України ухвалила закон про продовження сплати військового збору після завершення воєнного стану. Чинні ставки діятимуть ще три роки.

Як повідомили у Міністерстві фінансів України, 7 квітня парламент ухвалив закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо справляння військового збору.

Документ передбачає продовження сплати військового збору у чинних розмірах протягом трьох років після року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Згідно із законом, для фізичних осіб ставка залишиться на рівні 5%, а для військовослужбовців і працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення.

Для фізичних осіб-підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку встановлено ставку 10% від мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного року.

Для платників єдиного податку 3-ї групи ставка становитиме 1% від доходу.

Кошти військового збору зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуватимуться на забезпечення потреб Збройних сил України.

У парламенті зазначили, що ухвалення закону також є важливим для виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема у співпраці з Міжнародним валютним фондом.

За оцінками Міністерства фінансів, продовження дії військового збору дозволить залучати до державного бюджету близько 140 млрд гривень щороку.