The Guardian: Путін і Трамп опинилися в пастці власних війн та ілюзій

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зав’язли в конфліктах, які не можуть виграти, але й не готові завершити через небажання визнавати помилки.

Таку думку висловив оглядач The Guardian Рафаель Бер.

Війни в Україні та Ірані суттєво відрізняються, однак обох лідерів об’єднує авторитарне переконання у власній непогрішності. На думку оглядача, це заважає Трампу та Путіну визнавати стратегічні прорахунки.

Реклама

Реклама

Бер наголошує, що російська війна проти України триває довше, ніж Кремль очікував, і не принесла Росії відчутних результатів. Водночас росіяни бачать наслідки війни через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, інфляцію та зміни у проведенні традиційного параду до Дня перемоги.

За словами автора, Путін сприймає війну як боротьбу за відновлення національної честі та не готовий розглядати президента України Володимира Зеленського як рівноправного партнера на переговорах.

Оглядач також вважає, що Трамп поділяє уявлення про домінування великих держав над меншими країнами. Саме тому, на його думку, американський президент недооцінював здатність України чинити опір Росії та переоцінював позиції Кремля.

Бер пише, що адміністрація США нині зосереджена на ситуації навколо Ірану, що обмежує її можливості приділяти увагу війні в Україні. Це, на його переконання, зменшує шанси Путіна домогтися територіальних поступок від Києва через тиск Білого дому.

Автор також звертає увагу на активізацію європейських союзників України. Після поразки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах, зазначає він, було розблоковано допомогу Києву, а в Європі почали обговорювати нові мирні ініціативи.

На думку Бера, Путін і прихильники руху MAGA у США однаково вважають Європу цивілізацією, що занепадає через імміграцію та ліберальні цінності. Водночас він називає це недооцінкою головної переваги ліберальної демократії — здатності до самокорекції через плюралізм, незалежні інституції та легітимну опозицію.

Оглядач підсумовує, що європейські демократії мають довести свою ефективність не лише в теорії, а й на практиці, підтримуючи Україну та розглядаючи її боротьбу як власну.