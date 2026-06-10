Ексочільника Одеського ТЦК Борисова зупинили на виїзді з Києва та провели обшук — ЗМІ

10 червня на виїзді з Києва працівники ДБР зупинили позашляховик BMW, одним із пасажирів якого був колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов. Правоохоронці провели на місці обшук.

Про це повідомляє Українська правда.

За інформацією видання, ДБР проводить обшуки в межах розслідування кримінального провадження щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

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Нагадаємо, щодо ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова розслідували чотири кримінальні провадження. Під час досудового слідства його тричі затримували через ризик втечі та ухилення від відповідальності. Наразі всі справи передані до судів Києва, Одеси та Вищого антикорупційного суду.

За даними ДБР, ексвійськком обвинувачується, зокрема, у незаконному збагаченні на 142,9 млн грн. Спочатку суд визначив заставу у 150 млн грн, однак згодом її зменшили до 12 млн грн, після чого кошти внесли захисники Борисова.

В іншому провадженні щодо легалізації 142,9 млн грн, за версією слідства, отриманих злочинним шляхом, заставу зменшили зі 140 млн грн до 39,3 млн грн. Цю суму також сплатили його адвокати.

Ще один епізод стосується воєнних злочинів, зокрема нез’явлення на службу та ухилення від виконання військових обов’язків. У цій справі суд визначив заставу у 20 млн грн замість 300 млн грн, яких вимагала сторона обвинувачення. Заставу також внесли захисники Борисова.

Крім того, Борисова обвинувачують в організації перешкоджання законній діяльності ЗСУ та використанні підроблених документів. За цим епізодом заставу було зменшено з 402 млн грн до 44 млн грн, після чого її також сплатили захисники.