Паливна криза в Криму: бензин вже дорожчий, ніж у Москві

У тимчасово окупованому Криму різко зросли ціни на бензин на тлі паливного дефіциту. Вартість пального на півострові вже перевищує ціни в Москві, а продажі частково переведені на талонну систему.

Про це пише видання The Moscow Times.

Станом на 10 червня літр бензину АІ-92 на кримських АЗС коштував близько 82 рублів, тоді як у Москві — близько 69 рублів. Бензин АІ-95 на півострові продавався майже по 90 рублів за літр проти приблизно 75 рублів у російській столиці. Різниця в цінах сягає 20%.

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На тлі дефіциту пального ціни у перекупників виявилися ще вищими. На сайтах оголошень бензин пропонували по 130–150 рублів за літр, що приблизно на 50% перевищує офіційні ціни на кримських АЗС.

Дефіцит пального на півострові почали фіксувати наприкінці травня після того, як українські безпілотники почали регулярно завдавати ударів по бензовозах на трасі Р-280 «Новоросія», яка є одним із ключових маршрутів постачання Криму.

У червні окупаційна влада обмежила продаж бензину до 20 літрів в одні руки та запровадила талонну систему. 4 червня призначений Москвою глава Криму Сергій Аксьонов оголосив про повне припинення вільного продажу бензину за готівку. Для контролю на автозаправні станції направили представників муніципалітетів, які фіксували номери автомобілів, що отримують пальне.

Через дефіцит багато водіїв були змушені виїжджати за пальним на материкову частину.

Ще однією причиною кризи називають наслідки ударів по нафтопереробній інфраструктурі. За даними Bloomberg, із січня по травень 2026 року російські нафтопереробні заводи зазнали 38 атак, з яких 16 припали лише на травень. За даними OilX, завантаження російських НПЗ скоротилося на 14% від початку року і залишається приблизно на 20% нижчим за довоєнний рівень.