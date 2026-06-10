Ключовий маршрут постачання військ РФ під загрозою: супутникові фото пошкодженого Чонгарського мосту

Після ударів по Чонгарському мосту російські військові розгорнули поруч понтонну переправу. Знімки з супутника свідчать про суттєві наслідки для логістичного маршруту, який окупанти використовують для забезпечення своїх військ на півдні України.

Про це повідомили журналісти проєкту “Схеми”, які отримали супутникові знімки Planet Labs.

На кадрах, зроблених після атаки в ніч на 7 червня, видно темні плями від уражень у центральній частині Чонгарського мосту, а також понтонну переправу, розгорнуту поруч. В окупаційній адміністрації Херсонської області заявили, що через пошкодження мосту українськими безпілотниками були змушені перекрити рух.

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У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що удар по мосту завдали спільно з пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла із застосуванням засобів компанії Fire Point та безпілотників “Бегемот”.

За даними DeepState, за останні дні Сили оборони двічі завдали точних ударів по автомобільному мосту в районі Чонгара на новозбудованій трасі Р-280, яка з’єднує Ростов-на-Дону із Сімферополем. Ця дорога є частиною так званого сухопутного коридору, який Росія використовує для постачання військ на окупованих територіях півдня України.

Аналітики зазначають, що Чонгар залишається одним із ключових логістичних напрямків окупантів, однак нині перебуває під постійним вогневим контролем українських військових. Водночас поки що невідомо, чи зазнав пошкоджень розташований поруч залізничний міст. Старий автомобільний міст, за оцінкою DeepState, вже непридатний для використання, а залізничний міст у районі станції Сиваш має обмежену пропускну спроможність через попередні пошкодження.

Журналісти “Схем” також звернули увагу, що російські військові, ймовірно, готувалися до можливих ударів по Чонгарському мосту заздалегідь. Супутникові знімки свідчать, що понтонна переправа вперше з’явилася біля мосту ще в червні 2023 року, а згодом її приховали під конструкцією мосту.

9 червня Чонгарський міст знову зазнав атаки безпілотників. Супутникові знімки, які б дозволили оцінити наслідки цього удару, наразі відсутні.