“Ударимо по Ірану вже сьогодні”: Трамп зробив серію гучних заяв

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити масштабні удари по Ірану після збиття американського гелікоптера Apache поблизу Ормузької протоки. За його словами, США завдадуть по Тегерану “дуже потужних ударів”.

Про це Дональд Трамп сказав 10 червня під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Clash Report.

“Ми будемо атакувати їх і атакувати дуже жорстко. Ми відновимо бомбардування. Ми маємо на це право. Вони збили наш вертоліт. Ми завдамо сильного удару по Ірану вже сьогодні”, — сказав Трамп.

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Він також заявив, що протягом кількох місяців працював над домовленістю з Іраном.

“Я працював з Іраном протягом кількох місяців, і вони повинні підписати угоду. Це хороша угода”, — зазначив президент США.

За словами Трампа, Пакистан також продовжує працювати над досягненням домовленості з Іраном. Американський лідер також наголосив, що Іран не повинен мати ядерну зброю.

“Іран не може мати ядерну зброю, і він її не матиме, і вони погодилися з цим. Усе, що їм потрібно зробити, — підписати документ. Він повністю узгоджений”, — сказав Трамп.

На запитання журналіста про можливі удари по іранських електростанціях і мостах президент США відповів: “Я вам не скажу, але я можу це зробити”.