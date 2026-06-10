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        Росія вдарила по Павлограду: серед поранених 13-річний хлопчик, літня жінка — у важкому стані

        Галина Шподарева
        10 Червня 2026 21:00
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        Пошкоджений ударом РФ будинок у Павлограді / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Пошкоджений ударом РФ будинок у Павлограді / Фото: Дніпропетровська ОВА

        10 червня у місті Павлоград Дніпропетровської області внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий будинок та виникла пожежа. Поранення дістали п’ятеро людей, одна з постраждалих перебуває у важкому стані.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих. Поранення дістали 13-річний хлопчик, а також чоловіки віком 43, 44 та 79 років. За даними обласної влади, усі вони лікуватимуться амбулаторно.

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        Згодом кількість постраждалих зросла до п’яти. До лікарні доставили 75-річну жінку, яка перебуває у важкому стані.

        На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

        Рятувальники на місці російської атаки на Павлоград / Фото: Дніпропетровська ОВА

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