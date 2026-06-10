Пішов із життя нардеп Бєльський, який ухвалював Конституції України

Стало відомо про смерть колишнього народного депутата України II скликання Вячеслава Бєльського. Парламентар був серед тих, хто у 1996 році голосував за ухвалення Конституції України.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

“Вячеслав Бєльський був одним із тих, хто голосував за ухвалення Конституції України, зробивши свій внесок у становлення української державності”, — повідомили у Верховній Раді.

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У Верховній Раді Вячеслав Бєльський працював у Комітеті з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Вячеслава Бєльського”, — йдеться в дописі.