        Суспільство

        Пішов із життя нардеп Бєльський, який ухвалював Конституції України

        Галина Шподарева
        10 Червня 2026 22:04
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        Вячеслав Бєльський / Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
        Вячеслав Бєльський / Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

        Стало відомо про смерть колишнього народного депутата України II скликання Вячеслава Бєльського. Парламентар був серед тих, хто у 1996 році голосував за ухвалення Конституції України.

        Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

        “Вячеслав Бєльський був одним із тих, хто голосував за ухвалення Конституції України, зробивши свій внесок у становлення української державності”, — повідомили у Верховній Раді.

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        У Верховній Раді Вячеслав Бєльський працював у Комітеті з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села.

        “Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Вячеслава Бєльського”, — йдеться в дописі.


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