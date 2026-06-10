        Суспільство

        Погода здивує українців контрастами — де завтра очікується спека, а де дощитиме  

        Галина Шподарева
        10 Червня 2026 22:29
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        Вечірній Львів / Фото: Telegram-канал "Так люблю той Львів"
        Вечірній Львів / Фото: Telegram-канал "Так люблю той Львів"

        Погода в Україні 11 червня буде контрастною: в одних регіонах очікується тепле та сухе повітря, в інших — дощі та грози. Найбільше опадів прогнозують на заході країни.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. На заході та південному сході країни пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують помірні, а подекуди значні дощі.

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        На решті території України опадів не передбачається. Вітер переважно південний, швидкістю 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C.

        Вдень повітря прогріється до +23…+28 °C. На крайньому заході країни буде прохолодніше — від +18 °C до +23 °C.

        Погодна мапа України на 11 червня / Фото: Укргідрометцентр

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