Полювання на “шахеди” 24/7: оприлюднено кадри роботи ППО полку “Скеля”

Бійці полку “Скеля” захищають Дніпропетровську область та контролюють небо над значною ділянкою фронту. Оператори дронів-перехоплювачів цілодобово виявляють і знищують російські безпілотники на шляху до цілей.

У підрозділі оприлюднили кадри бойової роботи екіпажів протиповітряної оборони.

Оператори дронів-перехоплювачів працюють у режимі 24/7. Незалежно від погодних умов, часу доби чи інтенсивності атак вони перебувають у постійній готовності до бойових вильотів.

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Кожне чергування передбачає тривалу роботу з виявлення повітряних цілей, проведення точних розрахунків та ухвалення рішень в умовах постійної загрози.

У полку наголошують, що головною метою роботи залишається захист мирного населення. Кожен перехоплений російський безпілотник означає збережені життя людей, житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.