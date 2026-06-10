        Суспільство

        Полювання на “шахеди” 24/7: оприлюднено кадри роботи ППО полку “Скеля”

        Галина Шподарева
        10 Червня 2026 20:18
        читать на русском →
        Російський "шахед" / Скриншот
        Російський "шахед" / Скриншот

        Бійці полку “Скеля” захищають Дніпропетровську область та контролюють небо над значною ділянкою фронту. Оператори дронів-перехоплювачів цілодобово виявляють і знищують російські безпілотники на шляху до цілей.

        У підрозділі оприлюднили кадри бойової роботи екіпажів протиповітряної оборони.

        Оператори дронів-перехоплювачів працюють у режимі 24/7. Незалежно від погодних умов, часу доби чи інтенсивності атак вони перебувають у постійній готовності до бойових вильотів.

        Реклама
        Реклама

        Кожне чергування передбачає тривалу роботу з виявлення повітряних цілей, проведення точних розрахунків та ухвалення рішень в умовах постійної загрози.

        У полку наголошують, що головною метою роботи залишається захист мирного населення. Кожен перехоплений російський безпілотник означає збережені життя людей, житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov