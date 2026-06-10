Під час візиту Папи Лева XIV у центрі Барселони застрелили чоловіка

10 червня в центрі Барселони невідомий застрелив чоловіка та втік із місця злочину. Вбивство сталося під час візиту Папи Лева XIV до Каталонії, однак поліція не пов’язує ці події між собою.

Про це повідомляє El País.

Напад стався близько 10:00 на вулиці Бальмес. За даними поліції, один чоловік вистрелив у іншого та втік. Злочин було скоєно просто біля відділення Національної поліції Іспанії, де оформлюють документи та надають міграційні послуги. Камери спостереження зафіксували підозрюваного. За даними слідства, він був у шортах і тримав у руці велосипедний шолом.

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Згодом правоохоронці виявили зброю на автобусній зупинці. Пістолет був схований під лавкою, а зверху лежав велосипедний шолом. Також на місці знайшли мобільний телефон, який, імовірно, належав нападнику.

Особу загиблого поки не встановили, оскільки при ньому не було документів. Нападник досі перебуває в розшуку.

Папа Лев XIV перебуває в Іспанії з апостольським візитом і 9–10 червня відвідував Барселону.