СБС за рік завдали Росії збитків на майже 40 млрд доларів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Сил безпілотних систем, який відзначатиметься щороку 11 червня. За рік існування угруповання СБС було уражено російських цілей різного рівня на майже 40 млрд доларів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 10 червня.

Президент зазначив, що Україна стала першою державою у світі, яка створила окремий рід військ — Сили безпілотних систем.

Реклама

Реклама

“Відтепер щорічно це 11 червня. День нашої поваги, нашої вдячності СБС”, — заявив Зеленський.

Українські військові довели, що завдяки технологічності, креативності та сміливості можуть досягати цілей, які раніше були недосяжними або вимагали значних ресурсів.

“Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів”, — повідомив президент.

Особливо важливими стали удари по російській військовій логістиці. Україна продовжить посилювати Сили безпілотних систем та подякував військовим і всім підрозділам Сил оборони та безпеки за їхню роботу.