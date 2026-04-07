169 тисяч українців залишилися без пенсій: омбудсман розкритикував Мінсоцполітики

Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що понад 169 тисяч українців залишилися без пенсійних виплат. Він розкритикував Міністерство соціальної політики за бюрократію та відсутність рішень.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, станом на квітень понад 169 тисяч українців фактично залишилися без пенсійних виплат через складні процедури та відсутність взаємодії між державними реєстрами.

За його словами, Міністерство соціальної політики не відреагувало належним чином на його офіційне подання, надавши лише звіт про «успішну інформаційну кампанію».

Лубінець зазначив, що неодноразово порушував це питання на профільному комітеті Верховної Ради та наголошував на необхідності налагодження обміну даними між державними реєстрами.

Він підкреслив, що затримки не пов’язані з роботою працівників Пенсійного фонду, а виникають через відсутність рішень на рівні уряду та профільного міністерства.

За офіційними даними Пенсійного фонду, наприкінці 2025 року пенсії отримували понад 1 033 574 осіб, тоді як станом на 1 квітня 2026 року — 989 479.

Серед тих, хто залишився без виплат, є люди похилого віку, ветерани та особи з інвалідністю.

Омбудсман також зазначив, що близько 70% звернень до його офісу надходять від внутрішньо переміщених осіб, які проживають на підконтрольній уряду території, однак Пенсійний фонд не враховує їх без особистого подання заяви.

Як приклад він навів жінку з інвалідністю, яка після переїзду з Луганської області три місяці не отримувала виплат і змогла їх поновити лише після втручання омбудсмана.

Лубінець закликав родичів громадян, які не можуть особисто звернутися, допомогти їм пройти відеоідентифікацію для відновлення пенсійних виплат.