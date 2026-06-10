Україну атакували понад 200 безпілотників: зафіксовано влучання у 14 локаціях

У ніч на 10 червня російські війська атакували Україну 207 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 181 ворожий дрон, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 9 червня противник застосував ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, безпілотники «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з Чауди та Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму.

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До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 181 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях. Також падіння збитих дронів та їхніх уламків зафіксовано на 13 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки.