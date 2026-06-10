Лубінець пояснив рукостискання з омбудсменкою РФ і заявив про “чистий аркуш” у переговорах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому потиснув руку новій російській омбудсменці Яні Лантратовій. За його словами, прямий діалог потрібен для повернення українських військовополонених, цивільних заручників і дітей.

В інтерв’ю Радіо Свобода Лубінець заявив, що рукостискання з Лантратовою було свідомою позицією, яка мала показати початок діалогу, спрямованого на конструктивну роботу в гуманітарному напрямку.

За словами омбудсмена, йдеться про повернення військовополонених, цивільних заручників та українських дітей. Він наголосив, що для результату потрібна пряма комунікація, навіть якщо вона викликає негативну реакцію в суспільстві.

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Лубінець також пояснив свою фразу про «чистий аркуш» у відносинах з новою російською омбудсменкою. За його словами, це не означає забуття злочинів Росії, а стосується технічного перезапуску запитів і списків після зміни уповноваженої РФ.

Омбудсмен повідомив, що російська сторона запропонувала заново передавати списки і запити, оскільки звернення до попередньої омбудсменки Тетяни Москалькової нова сторона не аналізуватиме.

Лубінець також заявив, що розглядає можливість відвідати місця утримання українських військовополонених і цивільних заручників у Росії. За його словами, Україна знає про 186 верифікованих місць утримання, серед яких СІЗО, виправні колонії та тимчасові пункти.

Він зазначив, що хотів би відвідати місця утримання в Мордовії, Ростові та Сибіру. Лубінець також запропонував взаємні візити омбудсменів і створення моніторингової групи з омбудсменів різних країн.