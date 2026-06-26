Лубінець провів зустріч із російською омбудсменкою щодо повернення українців із полону

Уповноважений Верховної Ради з прав людини провів робочу зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, головним завданням залишається прискорення процесу повернення українських громадян із російського полону.

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Під час зустрічі сторони обговорили додаткові механізми організації обмінів військовополоненими.

Окремою темою стали українські військові, які пройшли Оленівку. Лубінець повідомив, що передав лист від матерів і родин хлопців, які постраждали в Оленівці.

Також на зустрічі порушили питання пошуку та верифікації осіб з числа зниклих безвісти.

Окремо Лубінець акцентував увагу на моніторингу умов тримання українських військовополонених.

Крім того, обговорювали верифікацію цивільних заручників та їхнє звільнення, а також взаємну передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам.

За словами омбудсмана, сторони також домовилися про подальше розширення гуманітарного треку в інтересах людей.