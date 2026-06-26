До 100 тисяч звільнень і закриття заводів: VW готує масштабну перебудову

Volkswagen AG розглядає можливість скорочення десятків тисяч додаткових робочих місць і закриття заводів у межах плану підвищення конкурентоспроможності компанії.

Про це пише Manager Magazin із посиланням на джерела, обізнані з планами керівництва автоконцерну.

За даними видання, генеральний директор Volkswagen Олівер Блуме представив відповідні пропозиції на засіданні правління цього тижня. Вони передбачають подвоєння запланованих скорочень персоналу — до 100 тисяч працівників.

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Нині Volkswagen, якому також належать Porsche та Audi, має близько 657 тисяч співробітників.

Блуме намагається зробити компанію компактнішою на тлі мит США, слабких позицій у Китаї та посилення конкуренції в Європі з боку BYD і Stellantis.

Нову стратегію мають представити наглядовій раді наступного місяця. Водночас у Volkswagen масштабні плани реструктуризації часто пом’якшуються через позицію профспілок і політиків федеральної землі Нижня Саксонія, які разом мають блокувальний вплив у наглядовій раді.

За даними Manager Magazin, новий план Блуме передбачає скорочення загальних адміністративних витрат на 11 млрд євро до кінця десятиліття.

Також у середньостроковій перспективі йдеться про можливе закриття чотирьох заводів у Німеччині: майданчика Audi в Неккарзульмі та заводів Volkswagen у Ганновері, Цвіккау й Емдені.

Крім того, Блуме розглядає можливість відокремлення підприємств із виробництва компонентів, а також ключового бренду Volkswagen, щоб зробити групу більш гнучкою. Саме цей бренд тривалий час має проблеми з низькою прибутковістю.

У компанії заявили, що Volkswagen «має пройти через глибокі зміни», але від коментарів щодо деталей публікації Manager Magazin відмовилися.

Плани керівництва вже викликали різку реакцію профспілок. Виробнича рада Volkswagen та профспілка IG Metall заявили, що такі наміри «дестабілізують працівників і регіони», де працює компанія.

«Якщо такі плани просуватимуться, ми протистоятимемо їм усіма силами», — йдеться у спільній заяві.

Volkswagen уже раніше оголошував про скорочення 50 тисяч працівників у групі до 2030 року. Близько 28 тисяч співробітників уже погодилися залишити компанію.

Також автоконцерн поступово зменшує виробничі потужності з 12 млн автомобілів на рік до більш реалістичного рівня у 9 млн.