Російський аналог Rolls-Royce виявився нерентабельним: завод лімузинів Путіна опинився на межі закриття

Серійне виробництво російських люксових автомобілів Aurus виявилося економічно нерентабельним, через що майданчик зі складання машин у Татарстані можуть закрити.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на телеграм-канал «Русский автомобиль etc» та джерела в автомобільній галузі.

За даними видання, проєкт фактично зазнав невдачі як масове виробництво. Один зі співрозмовників, пов’язаний із державним інститутом НАМИ, який розробив бренд Aurus, заявив, що спроба перетворити «президентський автомобіль» на серійну марку не виправдала себе.

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«Амбіцій було багато, а економічного обґрунтування — нуль», — цитує джерело The Moscow Times.

Наразі вартість автомобілів Aurus починається приблизно від 50 млн рублів, а подовжена версія лімузина Senat коштує від 117 млн рублів. За словами джерел, за таких цін попит на автомобілі залишається мінімальним, а заявлених раніше планів випускати до 5 тисяч машин на рік досягти не вдалося.

Минулого року на заводі в Єлабузі було випущено менш ніж 150 автомобілів, ще близько 100 зібрали на іншому виробничому майданчику.

Бренд Aurus був створений для виробництва автомобілів преміумкласу, зокрема для президента РФ Володимира Путіна та інших високопосадовців. Серійне виробництво моделей Senat і Komendant розпочалося на підприємстві в Татарстані у 2021 році.

За інформацією джерел, складальний майданчик в Єлабузі може пропрацювати до кінця 2026 року, після чого виробництво планують згорнути. Водночас уже восени може розпочатися ліквідація офісу Aurus у підмосковних Хімках.

Частині співробітників пропонують переїхати до Санкт-Петербурга, де на колишньому заводі Toyota планують налагодити випуск нової моделі Aurus 900. Цей автомобіль створений на базі китайського седана Hongqi H9 і коштуватиме близько 12 млн рублів.

Однак перспективи нового проєкту також залишаються невизначеними. Як зазначають співрозмовники видання, компанії досі не вдалося знайти великого стратегічного партнера, а попит на автомобілі цього сегмента викликає сумніви.

Водночас повного припинення виробництва Aurus не очікується. За даними джерел, завод НАМИ в Москві продовжить випускати автомобілі за державними замовленнями для президентського гаража, інших державних структур та окремих комерційних клієнтів. Очікується, що обсяг такого виробництва не перевищуватиме 250–300 автомобілів на рік.