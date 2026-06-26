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        Двоє водіїв загинули в ДТП на Бориспільському шосе в Києві

        Віктор Алєксєєв
        26 Червня 2026 17:52
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        У Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП за участі двох вантажівок Mercedes.

        Аварія сталася сьогодні близько 11:40 на Бориспільському шосе, повідомила поліція Києва.

        Смертельна ДТП у Києві: на Бориспільському шосе зіткнулися дві вантажівки / Фото: Нацполіція

        За попередньою інформацією, 60-річний водій одного з вантажних автомобілів Mercedes зупинився через технічну несправність і перебував під транспортним засобом, виконуючи ремонтні роботи.

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        У цей час 37-річний водій іншої вантажівки Mercedes, рухаючись у попутному напрямку, не помітив зупинений автомобіль і врізався в нього.

        Від удару вантажівку, що стояла, відкинуло вперед, після чого вона наїхала на свого водія.

        Внаслідок ДТП обидва водії загинули на місці.

        За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.


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