Загинули 19 людей: справа про ракетний удар по шикуванню дійшла до суду

Обвинувальний акт у справі про загибель 19 людей під час військових урочистостей щодо командира батальйону безпілотних систем скеровано до суду.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, 1 листопада 2025 року російська ракета вдарила по місцю урочистого шикування військовослужбовців. Унаслідок атаки загинули 19 людей — 12 військових і 7 цивільних. Ще 36 військовослужбовців отримали поранення.

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Слідство встановило, що командир батальйону організував урочисті заходи з нагоди річниці створення батальйону та нагородження особового складу всупереч чинним наказам військового командування.

Ці накази прямо забороняли шикування та масове скупчення особового складу поза укриттями.

За даними слідства, навіть після оголошення повітряної тривоги та ракетної небезпеки захід не припинили, а військовослужбовців не розосередили.

Крім того, напередодні у службових чатах поширили інформацію про місце, час проведення заходу, кількість учасників і геолокацію.

За версією слідства, ці дані стали відомі ворогу та були використані для уточнення цілі ракетного удару.

Командиру батальйону інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.

«Війна не скасовує відповідальності за рішення, які коштують людських життів. На жаль, службова недбалість призвела до таких наслідків, і вона отримає правову оцінку», — заявив Кравченко.