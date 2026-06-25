На Хмельниччині командир два роки приховував відсутність солдата на службі

На Хмельниччині викрили командира роти однієї з військових частин, який, за даними слідства, понад два роки приховував відсутність підлеглого військовослужбовця на службі.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 31-річний командир в умовах воєнного стану знав, що його підлеглий фактично не виконує обов’язків військової служби, не перебуває за місцем її проходження, не бере участі у бойовій та спеціальній підготовці й не виконує наказів командування.

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Попри це, командир не документував факти відсутності військовослужбовця, не доповідав про них старшим начальникам і не ініціював службових розслідувань.

У прокуратурі зазначили, що з липня 2023 року до липня 2025 року командир створив умови для тривалого ухилення солдата від проходження військової служби та уникнення ним відповідальності.

Крім того, військовослужбовець продовжував безпідставно отримувати грошове забезпечення та інші виплати.

За майже два роки він незаконно отримав близько 500 тисяч гривень бюджетних коштів.

Дії командира кваліфікували за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Підлеглому інкримінують ухилення від військової служби та пособництво.

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону обом повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи.

Наразі перевіряють причетність інших осіб до протиправної діяльності, а також встановлюють можливі аналогічні факти, вчинені командиром.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР у Хмельницькому за матеріалами УСБУ у Хмельницькій області.