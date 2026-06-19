Дача Медведчука на території держлісу: шістьом фігурантам повідомили про підозру

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику обласного та трьом керівникам районних лісомисливських господарств, колишньому голові Воловецької РДА, а також директору приватної компанії у справі щодо незаконного використання понад 220 гектарів державного лісу.

Йдеться про лісовий масив площею 226 гектарів, де збудовано резиденцію «Ведмежа Діброва», яку правоохоронці пов’язують із родиною підсанкційного та засудженого за державну зраду Віктора Медведчука. За оцінками ДП «Ліси України», вартість цих земель становить 2,5 млрд грн.

Резиденція «Ведмежа Діброва» у держлісі: прокуратура повідомила про нові підозри / Фото прокуратура України

За даними слідства, у 2013 році частину земель передали приватній компанії у довгострокове тимчасове користування нібито для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Правоохоронці вважають, що фактично територія використовувалася як закрита приватна рекреаційна зона та перебувала під контролем родини Медведчука.

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Слідство встановило, що понад 220 гектарів державного лісу було самовільно зайнято та огороджено парканом завдовжки близько 8 км.

На території розміщені маєтки загальною площею майже 2800 квадратних метрів, вертолітний майданчик, сироварня, конюшня, ресторан, гараж та інші об’єкти, не пов’язані з веденням лісового господарства.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі повідомили, що також перевіряється роль інших посадовців, які в різні роки відповідали за охорону та використання лісових ресурсів на цій території.