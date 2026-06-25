Українські дрони атакували НПЗ в Уфі: над містом піднявся чорний дим

Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод в Уфі. Про це повідомили українські телеграм-канали Exilenova+ і Supernova+, які опублікували фото та відео з місця події.

Місцеві жителі помітили густий стовп чорного диму, який підіймався з боку Черниковки. Саме там розташовані два нафтопереробні заводи “Башнефти”.

В управлінні МНС офіційно не навели подробиць, заявивши, що інформація уточнюється.

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Водночас неофіційно у відомстві говорять, що в районі нафтопереробних заводів, “можливо, був приліт БПЛА”.

Перед атакою в регіонах Уралу оголошували небезпеку удару безпілотників.

Влада Башкортостану на момент публікації ситуацію не коментувала.