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        Українські дрони атакували НПЗ в Уфі: над містом піднявся чорний дим

        Віктор Алєксєєв
        25 Червня 2026 11:48
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        Над районом НПЗ в Уфі помітили густий дим після прильоту дрона / Фото: Exilenova+
        Над районом НПЗ в Уфі помітили густий дим після прильоту дрона / Фото: Exilenova+

        Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод в Уфі. Про це повідомили українські телеграм-канали Exilenova+ і Supernova+, які опублікували фото та відео з місця події.

        Місцеві жителі помітили густий стовп чорного диму, який підіймався з боку Черниковки. Саме там розташовані два нафтопереробні заводи “Башнефти”.

        В управлінні МНС офіційно не навели подробиць, заявивши, що інформація уточнюється.

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        Водночас неофіційно у відомстві говорять, що в районі нафтопереробних заводів, “можливо, був приліт БПЛА”.

        Перед атакою в регіонах Уралу оголошували небезпеку удару безпілотників.

        Влада Башкортостану на момент публікації ситуацію не коментувала.


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